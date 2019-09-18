المرور العامة تعلن تأجيل المحاسبة على اجازة السوق الى 1 / 11 / 2019

2019/09/18 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير المرور العامة في بيان مقتضب، حصل عليه موقع "الغدير"، انه" بالنظر للزخم الحاصل لطالبي اجازات السوق تقرر بان تكون المحاسبة عليها ابتداء من 1/11/2019 وذلك لفسح المجال للجميع بالحصول على الاجازة".هذا واعلنت المرور العامة في وقت سابق من الشهر الجاري بدء المحاسبة على اجازة السوق تزامنا مع الاعلان عن قانون المرور العامة الجديد.انتهى..م.م

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