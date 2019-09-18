هذا هو موعد بدء فصل الشتاء.. اما الاجواء فهكذا ستكون

2019/09/18 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واكد الموسوي في نشرة خص بها الغدير"، انه" يبدأ فصل الخريف فلكيا اعتبار من 9/21 وينتهي 12/22 ويبدأ فصل الشتاء 12/23 وينتهي في شهر أذار 3/20"، مضيفا، بانه" تشير التوقعات الى ان " IOD" الظاهرة القطبية للمحيط الهندي سوف تكون موجبة بشكل ملحوظ خلال موسم الامطار المقبل وايضا يتوقع ان تكون ظاهرة NOA موجة خلال موسم الامطار المقبل والتي نستفاد منها من خلال انجذاب الرطوبة نحو المنطقة".واضاف، انه" واغلب هذه الظواهر متعلقة بظاهرة "النينو" والتي سوف يكون لها نشاط متوسط الشدة خلال الموسم المقبل ولها تأثير جيد للمنطقة".وبين، انه" تشير اخر التوقعات الجوية من نماذج الطقس العالمية البعيدة المدى الى ان يكون فصل الخريف وفصل الشتاء ذو امطار حول المعدل السنوي الى اعلى بقليل واقل بقليل في بعض المناطق المحدودة ومتوقع ايضا ان يبدا فصل الخريف مبكرا خلال هذه الموسم".اما توقعات الامطار خلال شهر اكتوبر ونوفمبر وسبتمبر وديسمبر امطار حول المعدل السنوي الى اعلى من المعدل في المناطق الشمالية وامطار حول المعدل السنوي الى أعلى بقليل في وسط وغرب البلاد، وامطار حول المعدل السنوي في الاقسام الجنوبية".فيما تشهد اجواء شهر يناير وفبراير امطارا لغاية منتصف مارس تكون متشابه حول المعدل السنوي في جميع مناطق البلاد عدا الاقسام الشمالية والغربية سوف تكون حول المعدل الى أقل بقليل".واوضح، الموسوي، انه" بالنسبة الى توقعات الحرارة سوف تكون حول المعدل السنوي خلال فصل الخريف في اغلب مناطق البلاد وحول المعدل السنوي الى اعلى بقليل خلال فصل الشتاء في جميع مناطق البلاد".ونوه الى ان" موسم الامطار المقبل سوف يكون مشابه لموسم 2018-2015 ويعدان من المواسم المميزة لا يمكننا ان نعطي توقعات فصل الربيع بسبب الفترة الزمنية بعيدة جدا واغلب النماذج لا تعطي توقعات فصل الربيع خلال هكذا وقت.انتهى..م.م

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