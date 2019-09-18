انتشال غريق جاثم منذ 1991 كان يعيق حركة السفن بــ

2019/09/18 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنتشلت الرافعة (أبا ذر) من قسم الإنقاذ البحري في الشركة العامة لموانئ العراق وحدة بحرية غارقة منذ عام 1991 والتي كانت تعيق حركة السفن في ميناء أم قصر الجنوبي.وذكر مدير قسم الانقاذ البحري في الشركة زامل البدران بحسب بيان "أنتشلت الرافعة (أبا ذر) الغريق الجاثم منذ عام 1991 والذي كان يعيق حركة السفن بالقرب من رصيف رقم (9) في ميناء أم قصر الجنوبي".

وأضاف أن العمل مستمر لانتشال جميع الغوارق البحرية وتأثيث القنوات الملاحية من أجل تأمين السلامة ومرور السفن القادمة لقناتي شط العرب وخور عبدالله وارصفة وواجهات الموانئ كافة بسواعد رجال المهمات من قسم الإنقاذ البحري.

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