2019/09/18 | 13:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدوسري: فساد في الاتحادات الرياضية ولجان الاولمبية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Yiu9zMZi79U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدوسري: فساد في الاتحادات الرياضية ولجان الاولمبية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدوسري: فساد في الاتحادات الرياضية ولجان الاولمبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).