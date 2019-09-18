2019/09/18 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي تعيين ثلاثة متحدثين باسم مكتبه.

وبحسب معلومات فان المتحدثين الثلاثة هم، سعد الحديثي-المتحدث السابق باسم حكومة حيدر العبادي- عاصفة موسى، المتحدثة باسم وزارة الشباب، بالاضافة الى شخصية مسيحية ايلي ابو وردة.

ومنذ تسلم عبدالمهدي مهام رئاسة الحكومة منذ اكثر من عام لم يتم تعيين متحدث رسمي باسم الحكومة عكس الدورات السابقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعين ثلاثة متحدثين باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعين ثلاثة متحدثين باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).