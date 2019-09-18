السجن المؤبد لمدان بقتل شقيقته في بابل

2019/09/18 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات بابل حكما بالسجن المؤبد ضد مدان بقتل شقيقته أمام محكمة المحاويل شمالي المحافظة.وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل نظرت قضية مدان أقدم على قتل شقيقته بواسطة بندقية صيد أمام محكمة المحاويل بعد خلاف عائلي”.وأضاف أن “المجنى عليها أقامت علاقة مع قريبها وتزوجته […]

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