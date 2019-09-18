صحيفة الاساس

2019/09/18 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهي أول صحيفة شيوعية علنية، بعد جريدة (العصبة)

صدرت بعد وثبة كانون في 18- 03 من عام 1948

اما عزيز سباهي فيقول انها صدرت في -03-04-1948

ويقول صاحبها ورئيس التحرير المحامي شريف الشيخ إنه تقدم بطلب الحصول على امتياز الصحيفة في عام 1944

وكانت( لجنة العرب الديمقراطيين ) في أوربا تنشر فيها أخبار المؤتمرات الطلابية والنسائية

ولم يكتب لها النجاح طويلا فقد أغلقت في حزيران من نفس العام وكان شعارها

(أبناء شعبنا ، كافحوا للحفاظ على عروبة فلسطين وهزيمة مشروع الدولة الصهيونية) و(كل شيء للجبهة)

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كما ان الصحيفة كانت تستهجن التصلب السياسي العربي واهمال الدول العربية للحل السلمي وكان ذلك بعد اعتراف الاتحاد السوفييتي بالدولة الاسرائيلية

ولكن رغم هذا الموقف الصريح والمعلن فان التيارات القومية كانت ترى ان ( الاساس ) تميزت بمواقفها السلبية من القضية الفلسطينية.

وكان من محرري جريدة (الأساس) بالاضافة الى شريف الشيخ ، زكي خيري الذي نشر فيها بحثه القيّم (بدل الملاكية والتأخر الزراعي في العراق) على حلقات متتابعة والذي طالب فيه بالغاء الاقطاع وتوزيع الأراضي على الفلاحين

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وعمل في الجريدة أيضاً عدنان البراك، وكان يومذاك طالباً في الصف الأول في كلية الطب.



كما نشر فيها بدر شاكر السياب عدداً من قصائده التي كانت تلهب مشاعر القراء، وكان يومذاك عضواً في الحزب الشيوعي العراقي

و قد اصدرت 48 عددا حتى يوم اغلاقها على اثر اعلان الاحكام العرفية ويذكر عزيز سباهي ان الصحيفة لعبت دورا تحريضيا وتثقيفيا كبيرين ، ومن خلالها بات الحزب ينشط للإتصال بالمنظمات الديمقراطية الدولية كإتحاد النساء الديمقراطي العالمي واتحاد الشبية الديمقراطي العالمي

ذياب فهد الطائي

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