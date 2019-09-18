2019/09/18 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الواضح أن الأميركيين باتوا مؤخرا مهووسين بشطائر أو ساندويش الدجاج، إضافة إلى هوسهم التقليدي بالوجبات السريعة وأنواع الفطائر الحلوى التي تحتوي على الكثير من السكر، مثل الدوناتس.ويبدو أن شركة الوجبات السريعة المعروفة “كينتاكي فرايد تشيكن” قررت دخول هذا المعترك بطريقة “تجديدية”، حيث ستجمع هذ الهوس في ساندويشة غريبة.وفي خطوة قد تتسم بكونها إما عبقرية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كنتاكي يستعد لتقديم “أغرب وجبة” بتاريخه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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