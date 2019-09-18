مديرية بلدية كربلاء تقوم بحملات لإزالة العشوائيات

2019/09/18 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم مديرية البلدية في محافظة كربلاء المقدسة بحملات لإزالة العشوائيات في المحافظة من خلال تعزيز عمل الأقسام البلدية بالآليات الثقيلة التابعة للمديرية حيث تم إزالة الكثير من العشوائيات في عدة مناطق بعد صدور الأمر الديواني المرقم 305 الصادر من مكتب رئيس الوزراء بتشكيل لجان على مستويات عليا من الجهات ذات العلاقة ومنها الأمانة العامة لمجلس […]

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