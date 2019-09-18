جدول الامتحانات العامة للفروع والتخصصات المهنية الدور الثالث

2019/09/18 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخباراعلنت وزارة التربية، يوم الاربعاء، عن جدول الامتحانات العامة للفروع والتخصصات المهنية للعام الدراسي 2018-2019 الدور الثالث .

وبين المكتب الاعلامي، في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "الامتحانات ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1/10 وتنتهي يوم الاربعاء الموافق 9/10/2019 لكافة الفروع والتخصصات المهنية".

واضاف، انه "اذا صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المعلن".

واشار البيان الى، ان "الامتحان يبدأ في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد".



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