عادل عبد المهدي يتوجه اليوم الى الصين في زيارة تستغرق أسبوعاً

2019/09/18 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الى الصين اليوم الأربعاء.ويرافق عبد المهدي في الزيارة التي تستمر الى 24 أيلول الجاري، يرافقه وفد كبير من الوزراء والمحافظين لبحث عقد اتفاقيات تجارية وتعزيز التعاون المشترك.وكشف مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، في تصريح صحفي، عن برنامج الزيارة عادل عبدالمهدي، مبينا ان الوفد الكبير المرافق له يتصف بملامح اقتصادية

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