2019/09/18 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت وزارة الهجرة والمهجرين (26443) حصة من المساعدات الاغاثية خلال شهر ايلول الجاري بين الاسر النازحة و الاسر العائدة في محافظتي الانبار و ديالى .وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان” كادر فرع الوزارة في محافظة الانبار وزع (24543) حصة من المساعدات الاغاثية ، (13684) منها بين الاسر العائدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الهجرة توزع اكثر من 26 الف حصة من المساعدات الاغاثية بين النازحين والعائدين في الانبار و ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الهجرة توزع اكثر من 26 الف حصة من المساعدات الاغاثية بين النازحين والعائدين في الانبار و ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).