2019/09/18 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- كشف النائب عن كتلة المحور الوطني مقدام الجميلي، اليوم الاربعاء، عن ابرز المواد والملاحظات والنقاط الخلافية في قانون وزارة الداخلية، مشيرا الى ان القانون يخلوا من ضم مديرية النجدة ضمن القانون.وقال الجميلي في تصريح لـ/SNG/، إن “مجلس النواب انهى القراءة الاولى لقانون وزارة الداخلية والذي اوضح ارتباط تشكيلاتها المرتبط بالوزارة”، مبينا أن ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحور الوطني يكشف عن ابرز الملاحظات في قانون الداخلية) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحور الوطني يكشف عن ابرز الملاحظات في قانون الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).