عبد المهدي يتوجه اليوم الى الصين في زيارة تستغرق أسبوعاً

2019/09/18 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يتوجه رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الى الصين اليوم الأربعاء.

ويرافق عبد المهدي في الزيارة التي تستمر الى 24 أيلول الجاري، يرافقه وفد كبير من الوزراء والمحافظين لبحث عقد اتفاقيات تجارية وتعزيز التعاون المشترك.وكشف مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، في تصريح صحفي، عن برنامج الزيارة عادل عبدالمهدي، مبينا ان الوفد الكبير المرافق له يتصف بملامح اقتصادية واضحة، ويشمل وزراء ومستشارين ورجال أعمال.واضاف ان "برنامج الزيارة المقبلة والملفات الاقتصادية، التي يحملها رئيس الوزراء تتضمن مشاريع كبرى في الطرق والنقل، والخدمات والتعليم والصحة وغيرها"، مشيرا إلى أن "الجانبين العراقي والصيني قاما بالتحضير بشكل جيد للزيارة في الأشهر الماضية، من خلال اللقاءات المستمرة مع شركات صينية كبرى، وإكمال نموذج التمويل عبر صندوق الإعمار العراقي - الصيني المشترك".وتوقع الهنين أن "يتم التوقيع خلال الزيارة على عقود واتفاقيات كبرى في قطاعات الصناعة والزراعة، وبناء المدارس والمستشفيات والإسكان، والطرق والقطارات والجسور"، لافتا الى أن "الزيارة تندرج ضمن فلسفة رئيس الوزراء في الانفتاح على العالم، وأن العراق صديق للجميع، وعامل مؤثر في العالم، ويشكل جسرا بين جميع المختلفين".انتهى

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