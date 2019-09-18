2019/09/18 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة البصرة اليوم الاربعاء، ان شركة سويسرية-ايطالية تقوم بمشروع لإنشاء معمل يحول النفايات الى طاقة كهربائية.وقال رئس اللجنة جواد الامارة في تصريح صحفي، ان “شركة {جنسز} السويسرية-الايطالية، ستنشئ معملا في المحافظة في موقع رمي النفايات بالقرب من مطار البصرة، لتحويل النفايات الى طاقة كهربائية صديقة للبيئة”.واضاف الامارة، ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنشاء معمل لتحويل نفايات البصرة الى كهرباء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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