رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش

2019/09/18 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع رئيس فريق التحقيق الدولي كريم خان، اليوم الاربعاء ، جهود فريق التحقيق الدولي في تقديم الدعم بخصوص جمع الأدلة الخاصة بجرائم داعش.

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