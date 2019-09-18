العراق يحرز اول ميدالية ذهبية في دورة العاب غرب آسيا في الاردن

2019/09/18 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احرز العراق اليوم الاربعاء اول ميدالية ذهبية في دورة العاب غرب آسيا لذوي الاحتياجات الخاصة و المقامة منافساتها حاليا في الأردن وتستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري .

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