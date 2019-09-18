زيدان ورئيس الفريق الدولي للتحقيق بجرائم داعش يبحثان سبل جمع الأدلة

2019/09/18 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاربعاء، مع رئيس فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش تقديم الدعم بخصوص جمع الأدلة بالجرائم المرتكبة.

وقال المجلس في بيان صحفي تلتق "الغد برس" نسخة منه إن "زيدان استقبل في مكتبه رئيس فريق التحقيق الدولي كريم خان".

واضاف أن "الجانبين بحثا جهود فريق التحقيق الدولي في تقديم الدعم بخصوص جمع الأدلة الخاصة بالجرائم المرتكبة من قبل تنظيم داعش الإرهابي".

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