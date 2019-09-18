2019/09/18 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

حذّر رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، اليوم الأربعاء، من أن خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "ما يزال حقيقيًا".

وقال في كلمة ألقاها بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، بفرنسا، إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد "بريكست" دون التوصل لاتفاق بين لندن وبروكسل "قد يكون خيارا بريطانيا، لكنه لن يكون خيارنا أبدًا".

ويبحث البرلمان الأوروبي اليوم، ملف بريكست، ومن المقرر أن يتبنى قرارًا يوضح مخاوفه.

ويسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للتوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد غير ذلك الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي.

وسبق أن طالب جونسون مرارًا بـ"إلغاء بند شبكة الأمان" المتعلق بالحدود الأيرلندية، خشية أن تظل بلاده مرتبطة إلى ما لا نهاية بالاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بهذا البند، قال يونكر: "ليس لدي ارتباط عاطفي بشبكة الأمان، لكني مرتبط بالغرض الذي تخدمه".

وتابع: "طلبت من رئيس الوزراء البريطاني أن يحدد البدائل التي يتصورها".

والاثنين، اجتمع جونسون برئيس المفوضية الأوروبية، في لوكسمبورغ، لمناقشة بريكست.

وقالت المفوضية في بيان عقب الاجتماع، إن الحكومة البريطانية لم تقدم مقترحات ملموسة بخصوص أزمة "بريكست"، مؤكدة انفتاحها على النقاش مع لندن.

وبند "شبكة الأمان" هو إجراء مؤقت يُبقي بريطانيا ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، إلى حين التوصل لحل نهائي لأزمة الحدود بين أيرلندا ومقاطعة أيرلندا الشمالية.

وكان من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار الماضي، لكن تم تمديد التاريخ إلى 31 تشرين الأول المقبل، بسبب الأزمة السياسية في البلاد حول اتفاق الخروج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية الأوروبية تحذر من خطر خروج بريطانيا دون اتفاق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية الأوروبية تحذر من خطر خروج بريطانيا دون اتفاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).