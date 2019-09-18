اصابة 12 شخصا بانقلاب عجلة قرب السليمانية

2019/09/18 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب 12 شخصا بجروح جراء انقلاب عجلة على طريق كلار – جلولاء.

وقالت مديرية المرور في ادارة منطقة "گـ‌رمیان" في بيان، ان عجلة نوع "جيب واز" انقلبت قبل ظهر اليوم على طريق كلار – جلولاء قرب ناحية "كولجو" مما ادى الى اصابة 12 شخصا.

واضاف البيان ان المصابين تم نقلهم الى مستشفى الشهيد "هـژار" في قضاء كلار لتلقي العلاج اللازم.

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