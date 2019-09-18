المحور الوطني يكشف عن ابرز الملاحظات في قانون الداخلية

2019/09/18 | 13:56

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بغداد :سومر نيوز

كشف النائب عن كتلة المحور الوطني مقدام الجميلي، اليوم الاربعاء، عن ابرز المواد والملاحظات والنقاط الخل...

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