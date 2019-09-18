أمناء شبكة الإعلام تصدره.. الاتصالات النيابية تكشف تفاصيل اجتماع عبد المهدي

2019/09/18 | 13:56

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بغداد :سومر نيوز

كشف عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية علاء الربيعي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل لقاء اللجنة مع رئيس ...

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