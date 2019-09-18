مرض شبيه بالانفلونزا قد يبيد 80 مليون انسان

2019/09/18 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

حذر تقرير عالمي، صادر عن رئيس منظمة الصحة العالمية السابق، من تفشي مرض يشبه الانفلونزا في العالم، خلال 36 ساعة، قد يتسبب

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