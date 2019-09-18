اختبار كاسحة جليدية روسية جديدة في بحر البلطيق

2019/09/18 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد ناطق باسم مصنع “فيبورغ” للسفن بأن كاسحة الجليد “أوب” المصنوعة بطلب من مؤسسة “آتوم فلوت” الحكومية قامت يوم الخامس من ايلول بأول رحلة لها

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