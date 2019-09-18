2019/09/18 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، وفاة اللاعب الدولي السابق، فالح عبد حاجم عن عمر ناهز الـ70 عاماً.وذكر الاتحاد في بيان وتلقته وكالة صدى، أنه يتقدم “بأحر التعازي للوسط الكروي لوفاة لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي الديوانية الرياضي اللاعب الفذ فالح عبد حاجم الذي قدم خدمات جليلة لمنتخباتنا وأنديتنا”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة اللاعب الدولي السابق فالح عبد حاجم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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