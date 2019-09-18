2019/09/18 | 14:01

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الصناعة تعلن موافقة وزيرها على صرف رواتب موظفي نينوى المدخرة

أعلنت وزارة الصناعـة والمعـادن، عن موافقة الوزير على صرف الرواتب

المدخرة لمنتسبي مصنع جابر بن حيان التابع الى شركة الصناعات الحربية

العامة في محافظة نينوى.وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاربعاء، انها "فاتحت وزارة المالية

لغرض إطلاق مبلغ الرواتب المدخرة لـ (26) منتسب من موظفي مصنع جابر بن

حيان والبالغة 229 مليوناً و562 ألفاً و295 دينار بعد انجاز التصاريح

الأمنية الخاصة بهم".واضافت انها "تواصل جهودها واجراءاتها لإكمال التصاريح الأمنية وصرف

الرواتب المدخرة لكافة منتسبي شركاتها ومعاملها في المدن المحررة لغرض

منحهم مستحقاتهم المالية".

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