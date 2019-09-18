2019/09/18 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن عدد المهاجرين في العالم في 2019 كان 272 مليونا أي بزيادة 51 مليونا مقارنة مع عام 2010، استقبلت أوروبا معظمهم (82 مليونا) وأميركا الشمالية (59 مليونا).وبحسب التقرير الذي أعدته الأجهزة المكلفة الشؤون الديموغرافية في دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة تأتي شمال افريقيا وغرب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ازدياد عدد المهاجرين في العالم وكالة خطوة برس.

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