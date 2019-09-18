مصادر: قطر للبترول تبيع خام الشاهين تحميل تشرين الثاني بعلاوة أعلى

2019/09/18 | 14:04

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت ثلاثة مصادر تجارية يوم الأربعاء إن قطر للبترول باعت ثلاث شحنات من خام الشاهين تحميل نوفمبر تشرين الثاني بعلاوة نحو 2.80 دولار للبرميل في المتوسط عن الأسعار المعروضة لخام دبي.

وعُرضت الشحنات وكل منها بحجم 500 ألف برميل للتحميل في الفترة من 1-2 و12-13 و27-28 نوفمبر تشرين الثاني.

وتزيد العلاوة أكثر من دولار للبرميل عن سعر شحنات لقطر للبترول تحميل أكتوبر تشرين الأول بيعت بعلاوة 1.71 دولار في المتوسط.

وقال تجار لرويترز الشهر الماضي إنه في التعاملات الفورية، جرى تحديد سعر خام الشاهين للتحميل في أكتوبر تشرين الأول عند علاوات تتراوح بين 1.9 دولار ودولارين إلى الأسعار المعروضة لخام دبي.

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