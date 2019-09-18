رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش

2019/09/18 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في مكتبه اليوم الاربعاء رئيس فريق التحقيق الدولي كريم خان.وذكر بيان رسمي لمجلس القضاء الاعلى :” ان الجانبين بحثا جهود فريق التحقيق الدولي في تقديم الدعم بخصوص جمع الأدلة الخاصة بالجرائم المرتكبة من قبل تنظيم داعش الارهابي”.

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