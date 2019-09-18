2019/09/18 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مجلس النواب تنبيهـا موجهـا من رئاسة البرلمـان الى رئيس كتلة الصابئة المندائيين نوفل الناشىء ، وذلك لعدم التزامه بحضور جلسات البرلمان وتكرار تغيبـه دون عذر مشروع .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقـة… رئاسة البرلمـان توجه تنبيها الى رئيس كتلة سياسية لتغيبه عن الجلسات) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقـة… رئاسة البرلمـان توجه تنبيها الى رئيس كتلة سياسية لتغيبه عن الجلسات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).