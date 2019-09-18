المرور تكشف موعد المحاسبة على «إجازة السوق»

2019/09/18 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - كلمة

اعلنت مديرية

المرور العامة ، يوم الاربعاء، تأجيل المحاسبة على إجازة

السوق.

وقال مدير المرور العامة بيان ورد لـ

«كلمة» انه "بالنظر للزخم الحاصل لطالبي

إجازات السوق تقرر بان تكون المحاسبة عليها ابتداء من 1/11/2019

وذلك لفسح المجال للجميع بالحصول على الاجازة".

واعلنت المرور العامة في وقت سابق من الشهر الجاري بدء

المحاسبة على اجازة السوق تزامنا مع الاعلان عن قانون المرور العامة

الجديد.

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