اعتقال 28 شخص بينهم اجانب يسكنون بفنادق “مشبوهة ومثيرة”

2019/09/18 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… القت السلطات الامنية في محافظة البصرة اقصى جنوب العراق يوم الاربعاء على 28 شخصا بينهم من جنسيات اجنبية يسكنون في فنادق مشبوهة في مركز المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان اليوم ان “مفارز قسم شرطة البلدة الأولى بالاشتراك مع مديرية أفواج الطوارئ المتمثلة بقوة الصدمة وفق معلومات استخبارية دقيقة وبعملية نوعية تمكنت من إلقاء القبض على 28 متهم يسكنون في بعض الفنادق المشبوهة في مركز المحافظة و ضبط بحوزتهم أسلحة مختلفة”.

واضفا البيان ان اغلب المتهمين من خارج محافظة البصرة وآخرين من جنسيات أخرى لا يمتلكون مستمسكات أصولية او سمات دخول رسمية فضلا عن القبض على متهم مطلوب وفق المادة 406 ق.ع وجميعهم يسكنون فنادق مثيرة للشك”.



(النهاية)

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