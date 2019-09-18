الخامنئي يصف السيستاني بمرجعية العراق العظمى

2019/09/18 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، الأربعاء، المرجع الديني السيد علي السيستاني بـ”مرجعية العراق العظمى”، مؤكدا أن فتوى الجهاد الكفائي اجهضت مؤامرة وقوع حرب اهلية في البلاد.وقال الخامنئي خلال استقباله اصحاب المواكب والهيئات الحسينية في العراق، إن “حب الحسين بن علي(ع) أمر استثنائي، أتقدم لكم بالشكر من أعماق قلبي ونيابة عن الشعب الإيراني

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