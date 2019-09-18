روحاني: هجمات أرامكو مبررة وهي رسالة تحذير من اليمنيين

2019/09/18 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء أن ما وصفه بـ”عمليات اليمنيين” الأخيرة ضد منشآت أرامكو بالسعودية مبررة، وأنها جاءت بمثابة “تحذير”

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