طالبان تصعّد من هجماتها لإرغام واشنطن على استئناف المفاوضات

2019/09/18 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابول – تسعى حركة طالبان إلى عودة إلى المفاوضات من جديد بعد القرار المفاجئ للرئيس الأميركي بوقفها بصفة فورية، من خلال التصعيد

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