2019/09/18 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصناعـة والمعـادن، عن موافقة الوزير على صرف الرواتب المدخرة لمنتسبي مصنع جابر بن حيان التابع الى شركة الصناعات الحربية العامة في محافظة نينوى.وقالت الوزارة في بيان وتلتقه وكالة صدى، انها “فاتحت وزارة المالية لغرض إطلاق مبلغ الرواتب المدخرة لـ (26) منتسب من موظفي مصنع جابر بن حيان والبالغة 229 مليوناً و562 ألفاً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصناعة يوافق على صرف رواتب موظفي نينوى المدخرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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