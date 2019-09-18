توسعة جديدة للمناطق المحيطة بمرقد الإمام الحسين {ع}

2019/09/18 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أبدت الامانة العامة لمجلس الوزراء استعدادها واهتمامها لمد يد العون والمساعدة لاستملاك مساحات اضافية من المناطق المجاورة لمرقد الامام الحسين عليه السلام لتخفيف الزخم الحاصل في الزيارت المليونية التي تشهدها مدينة كربلاء المقدسة.

ونقل بيان للعتبة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة حسن رشيد العبايجي قوله ان "الامانة العامة لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع العتبة الحسينية المقدسة ابدت استعدادها لإجراء أعمال التوسعة المستقبلية".وأضاف رشيد ان "المساحات التي ستضاف ستساهم باداء مراسم الزيارة دون معاناة، لاسيما وأن المدينة المقدسة تشهد توافد ملايين الزائرين من مختلف بقاع العالم مما يتطلب وضع خطة خاصة لضمان راحة الزائرين".وشدد على "أهمية إيجاد حلول لبعض المشاكل التي يعاني منها الزائر خصوصا مايتعلق بضيق المكان، في الوقت الذي تأخذ الأعداد بالتزايد عاما تلو الآخر، لافتا إلى وجود وعود من قبل الجهات المعنية لتقديم الدعم الكامل للعتبة المقدسة من أجل توفير الأجواء الملائمة للاستملاك".يذكر أن العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين قامتا باستملاك الأراضي المجاورة للحرمين الشريفين من أجل توفير مساحات كافية للزائرين لتأدية الأمور العبادية وإحياء المناسبات الدينية على مدار العام.انتهى

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