كتلة الصابئة المندائييـن تعد بنشر جدول حضور رئيسهـا جلسات مجلس النواب

2019/09/18 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بررت كتلة الصابئة المندائيين ، وثيقة التنبيه النيابية بحق رئيس كتلتها النيابية نوفل الناشىء ، بالاستهداف الشخصي والتشكيك بعمل ممثلها ودوره الرقابي .وتعهدت الكتلة في بيان صحفي ، بنشر جدول حضور النائب نوفل الناشئ في جلسات مجلس النواب وعدم التغيب عن اية جلسة ، معتبرة ان الوثيقة النيابية المتداولة لاصحة لها .ونشر مجلس […]

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