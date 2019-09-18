الاستخبارات العسكرية تدمر اوكارا لداعش وتضبط كدسا للعتاد في ديالى

2019/09/18 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت مفارز الاستخبارات العسكرية عمليات استباقية اسفرت عن تدمير اوكارا لعصابات داعش ، كما ضبطت كدسا للعتاد في ديالى.

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