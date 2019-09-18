2019/09/18 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- اكد مصدر مقرب من القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي باقر جبر الزبيدي، الاربعاء، انشقاق الاخير عن المجلس الاعلى واعلانه عن تشكيل حزب جديد بأسم البيان كتسمية اولى غير رسمية.وقال المصدر لـ/SNG/،ان “الزبيدي قرر الانشقاق عن المجلس الاعلى وتشكيل حزب جديد بأسم “البيان” كتسمية اولى غير رسمية”.واضاف ان “الحزب الجديد يضم اكثر ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي ينشق من المجلس الاعلى ويؤسس حزبا جديدا) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي ينشق من المجلس الاعلى ويؤسس حزبا جديدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).