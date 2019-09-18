2019/09/18 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الاتصالات نعيم الربيعي عن موعد غلق المواقع اللا أخلاقية في العراق فيما بين ان الوزارة عازمة على وضع بصمة لها بعد تفعيل البوابات الإلكترونية .وذكر بيان لتجمع مؤسسات بغداد الثقافية ان “وفداً من اعضاء التجمع التقى وزير الاتصالات نعيم الربيعي وجرى خلال اللقاء بحث آلية غلق المواقع اللااخلاقية على مواقع الانترنت “.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الاتصالات:غلق المواقع اللاأخلاقية في العراق بات وشيكاً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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