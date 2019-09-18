مقتل 9 مسلحين في اشتباكات مع الشرطة المصرية في ضواحي القاهرة

2019/09/18 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، مقتل 9 مسلحين، بينهم قيادي في حركة مسلحة، في تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية، في مدينتي العبور و15 مايو، ضواحي القاهرة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية اليوم "مصرع 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتى العبور و15مايو من بينهم قيادى حركة لواء الثورة، متورط في حادثي اغتيال العميد القوات المسلحة عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزى بالمنوفية"، نقلا عن سبوتنيك.

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