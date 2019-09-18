قيادة عمليات الانبار للحشد:اليوم الثالث لإرادة النصر الخامسة حقق أهدافا نوعية

2019/09/18 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، الأربعاء، ان اليوم الثالث لعمليات إرادة النصر الخامسة حقق أهدافا “نوعية”، مبينا ان العملية اسفرت عن اعتقال 15 مشتبها بهم وتطهير عدد من المناطق.وقال مصلح في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، ان “اليوم الثالث من عمليات إرادة النصر الخامسة التي تنفذها قطعات الحشد

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