نائب سيتم الطعن بقرار البرلمان بخصوص رفع الحصانة عن الشيخ علي

2019/09/18 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)…افاد النائب أحمد الجبوري بأن قرار رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي في جلسة البرلمان اليوم، لم يكن بالاغلبية المطلقة.

وقال الجبوري في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ان “قرار رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي لم يكن بالاغلبية المطلقة، وانما كان بالاغلبية البسيطة”.

وعدّ الجبوري القرار “مخالفاً للدستور والنظام الداخلي، فضلاً عن اختلال النصاب اثناء التصويت”.

وأشار الى انه “سيتم الطعن بقرار المجلس لدى المحكمة الاتحادية يوم غد الأربعاء”.



(النهاية)

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