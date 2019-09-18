مسرور بارزاني يكلف خالد شواني بملف الحوارات بين اربيل وبغداد

2019/09/18 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدر رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، قرارا يقضي بتكليف وزير الاقليم خالد شواني بالمضي بملف الحوارات بين اربيل وبغداد.

وبحسب مصدر مطلع فإن بارزاني كلف شواني بهذا الملف على ضوء تعليمات مجلس وزراء الاقليم بالتنسيق والتعاون مع رئيس ديوان، وسكرتير مجلس الوزراء.

ونوه المصدر الى ان هذا القرار يُنفذ بتاريخ صدوره.

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