محافظ ذي قار يوجه برفع التعارضات الحاصلة مع المشاريع في المحافظة

2019/09/18 | 14:28

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بغداد:سومر نيوز

وجه محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الاربعاء، بالإسراع في رفع التعارضات الحاصلة مع المشاريع في مختلف الوحدات...

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