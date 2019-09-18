2019/09/18 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجّر انتحاري نفسه داخل مبنى حكومي شرق أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول في الولاية اليوم الأربعاء.ياتي ذلك بعد يوم من مقتل 48 شخصًا في هجومين منفصلين وقع أحدهما قرب تجمع انتخابي للرئيس أشرف غني.وقال المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله خوغياني إن “قوات الأمن توجّهت إلى المكان لإنقاذ الموظفين” في مركز تسجيل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتحاري يفجر نفسه داخل مبنى حكومي شرق أفغانستان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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