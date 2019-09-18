2019/09/18 | 14:32

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الإستخبارات العسكرية تدمر أوكاراً وتستولي على أعتدة في ديالى

نفذت مفارز الإستخبارات العسكرية عمليات إستباقية في مناطق شمال

المقدادية وخان بني سعد وسلسلة جبال البتيرة في ناحية قرة تبة

بمحافظة ديالى.

بيان للمديرية أوضح أن العملية تمت بناءً على معلومات إستخبارية

وأسفرت عن تدمير أوكار للدواعش وضبط كدسين للعتاد يضمان مختلف أنواع

الأسلحة والاعتدة والعبوات الناسفة ومواد التفجير .

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