2019/09/18 | 14:32

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كمرك طريبيل يحقق أكثر من مليار دينار ايرادا يوميا ليوم أمس

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء، عن تسجيل مركز كمرك

طريبيل الحدودي ايراداً يوميا أمس الثلاثاء بلغ أكثر من مليار

ديناروقالت الهيئة في بيان، إن "استمرار التزايد في معدلات الأيرادات

المتحققة في اغلب مراكزها الكمركية ياتي كنتيجة طبيعية للجهود التي

تبذلها كوادرها العاملة هناك فضلا عن الأدارة المتميزة خلال الفترة

الحالية".واضافت، أن "ايراداتها المتحققة تدخل في حساب وزارة المالية لدى البنك

المركزي العراقي والذي يخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية وبهذا تكون

مسجلة أعلى ايراد يرفد الموازنة العامة للدولة بعد الأيرادات النفطية

رغم التحديات والمعوقات والنقص الحاد بأعداد الموظفين المؤهلين

وانعدام أدنى متطلبات ووسائل واجهزة العمل الكمركي".

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