2019/09/18 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nexm_cnGyJc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج بين الناس - تقديم حافظ الطويل - مخازن وزارة التجارة وتجهيز وكلاء المواد الغذائية / 18-09-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج بين الناس - تقديم حافظ الطويل - مخازن وزارة التجارة وتجهيز وكلاء المواد الغذائية / 18-09-2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).